Softbank plaanib hiiglaslikku IPOt

Jaapani telekommunikatsiooni- ja meediaettevõte Softbank plaanib rahvusvahelise meedia andmetel 24 miljardi dollari suurust IPOt.

Softbanki logo Tokyo tänaval. Foto: Reuters/Scanpix

Hoolimata sellest, et börsidel pole praegu kõige parem aeg, otsustas Jaapani kontsern Softbank oma telekomiäri börsile viia. Tegu oleks Jaapani suurima ja maailma suuruselt teise IPOga. Reutersi andmetel plaanitakse IPO-l aktsia hinnaks 1500 jeeni ehk 13,3 dollarit. Softbanki aktsiad jõuaksid Jaapani börsile juba 19. detsembril.

Bloombergi andmetel ootab uusi investoreid ees dividendiaktsia – dividenditootlus peaks ulatuma 5,4 protsendini, mis on Tokyo börsi kohta ebatavaliselt kõrge näitaja. Telekomiäri tuleviku suhtes on Bloomberg skeptiline, sest selles valdkonnas on Softbankil viimase paari aasta kohta ette näidata vähem kui 2protsendine aastakasv – ja seegi saavutati tõenäoliselt vaid ühekordsete maksueeliste abil. Kuid see pole veel kõik. „Softbank Corpi suurim mure on tõenäoliselt tema emaettevõte, kelle kätte jääb 67% noteeritud telekomiettevõttest. Softbank Groupil (emaettevõttel) pole mitte ainult tihedad sidemed Saudi Araabiaga (praegu mitte kõige paremat sorti sidemed), vaid ajalugu on näidanud, et ta pumpab raha telekomiärist välja, et oma võlga maksta,“ kirjutas Bloomberg.

Murekohti on veel. Paari päeva eest tuli Softbanki telekommunikatsiooniharul lahendada laiaulatuslikest võrgukatkestustest tingitud probleeme. Lisaks võitleb kontsern praegu agaralt selle vastu, et valitsus mobiilitariife ei langetaks. Softbank teatas ka ühes teiste suuremate Jaapani telekommunikatsiooniettevõtetega, et Huawei tooted plaanitakse sortimendist välja heita.

Masayoshi Soni juhitav Softbank Group on tegelikult juba Jaapani börsil listitud. Telekomiosakond hakkab kauplema Softbank Corpi nime all. Edukas börsileminek teeks Softbank Corpist maailma suuruselt teise IPO Alibaba järel, kes korjas 2014. aastal investoritelt 25 miljardit dollarit.