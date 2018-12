Karuturg on juba kohal

Enam kui pool maailma suurimatest aktsiatest on juba karuturul.

Pull ja karu Frankfurdi börsi ees. Foto: Caro/Sndreas Muhs/Scanpix

Kuigi maailma majandusmeedia nuputab, kas tegu on kriisi, väikese korrektsiooni või millegi kolmandaga, siis Societe Generale kvantitatiivse strateegia juht Andrew Lapthorne hinnangul on karu juba kohal, vahendab Bloomberg. Ühtekokku 52 protsenti arenenud riikide aktsiatest kukkunud oma 52 nädala kõrgeimast punktist 20 protsenti, mis tähendab, et nad on jõudnud karuturule. Lapthorne võttis analüüsi aluseks MSCI World laiapõhjalise indeksi, mis ainuüksi viimase kuuga on kukkunud 5%. Kui selline 20protsendine kukkumine aset leiab, siis näitab viimane kümnend, et karuturule jõuavad lõpuks vähemalt 2/3 aktsiatest.

Mitmed aktsiaturud on juba alates sügisest sügavas languses. Eesotsas on Hiina, kus Shanghai komposiitindeks on käesoleva aastaga kaotanud 22% oma väärtusest ning on kolme aasta lõikes kõige madalamal tasemel. S&P500 on tänavu oma koduvaluutas kaotanud 1,3% ja Euroopa Stoxx 600 lausa 12% oma väärtusest. Ettevõtetest on pühitud miljardite dollarite kaupa turuväärtust.

Lapthorne näeb aktsiaturgude nõrkuse taga investorite hirmu maailmamajanduse olukorra pärast: kasvuprognoosid hakkavad kahanema, samal ajal kummitab kaubandussõda. Investorid, kes lähiajal raha vajavad ning ei taha langusega kaasa sõita, teevad oma positsioone rahaks. Teisalt – kui on müüjad, peab olema ka ostjaid ning osad investorid kasutavad olukorda ära aktsiate soodsamaks juurdesoetamiseks.