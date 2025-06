Tagasi 17.06.25, 16:00 Elu sunnib talunikele peale uusi oskusi „Talunikud peavad selgeks saama müügitöö ja turunduse – ainult nii jäävad nad ellu ja on edukad. Oma põhitööd nad tunnevad ja teevad hästi, kuid sellest enam ei piisa,“ tõdes Eestimaa Talupidajate Keskliidu värske juht Timo Varblas saates Kasvupinnas.

Eestimaa Talupidajate Keskliidu värske juht Timo Varblas.

Foto: Juuli Nemvalts

Varblas ütles talude majanduslikku olukorda kommenteerides, et sektorit on tugevalt mõjutanud kaks viimast kehva aastat, mil ilmastik vähendas nii saagikust kui ka loomade arvukust.

„Kuigi toit on meile ülioluline, on toidutootmine teisalt siiski äri, kus talunikud tahavad oma töö eest väärilist tasu,“ rääkis Varblas. Ta lisas, et kui talunik on oma toodangu müügist maksnud maksud ja kõikvõimalikud tasud ning saanud endale palka, peab kasum olema piisav, et jääks võimekus teha investeeringuid.

„Kahjuks ei toeta investeerimisvõimekust viletsad saagiaastad – ainuüksi eelmise aasta põllumajandussektori kogukahjum Eestis oli ligi 80 miljonit eurot, mis on väga suur summa,“ osutas Varblas.

Kuula, millisena näevad meie talunikud oma tulevikku juunikuu Kasvupinnase saates, kus külaliseks on Eesti Talupidajate Keskliidu juht Timo Varblas – ja miks igal ühel võiks olla oma talunik, kellelt osta liha, piimatooteid ja köögivilja.

Saadet juhib Juuli Nemvalts.