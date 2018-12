Globaalne võlg on tõusnud uue rekordini. Foto: Reuters

Kui suureks on paisunud globaalne võlg?

Ülemaailmne võlatase tõusis uue rekordini ning selleks, et seda tagasi maksta, tuleb tervel planeedil kaks aastat tasuta tööd teha, selgub IMFi andmetest.

Globaalne võlgade maht tõusis eelmisel aastal 184 triljoni dollarini. See tähendab, et ühe planeedil elava inimese kohta ulatub võlg 86 000 dollarini. See on keskmisest tulutasemest enam kui kaks korda kõrgem.

Kõige rohkem on võlgu võtnud USA, Hiina ja Jaapan, mis on ühtlasi ka maailma kolm suurimat majandust, teatas Rahvusvaheline Valuutafond neljapäeval. Valuutafondi sõnul on maailma majanduskasv ohus, sest kolme riigi võlatasemed ületavad juba praegu ühe aasta SKP-d. Üle maailma moodustab avaliku ja erasektori võlg 225 protsenti globaalsest SKP-st. See tähendab, et võlgade tagasimaksmiseks peaks maailm loovutama kahe aasta globaalse SKP.

IMFi globaalse võla number on 2 triljoni dollari võrra suurem kui eelmine hinnang, mis avaldati oktoobris. Valuutafond ütles, et lisas andmetesse mitmed riigid, kes polnud konkreetseid numbreid veel avalikustanud. IMF kasutab andmeid 190 erineva riigi kohta.