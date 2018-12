Hiina andis börside langusele hoogu

Peale paari kergenduspäeva keerasid börsid reedel taas punasesse. Langust vedas hommikul Jaapan kaheprotsendilise langusega. Põhjust näevad analüütikud Hiina nõrkades majandusnäitajates.

Investor Pekingis aktsiakursse jälgimas Foto: Reuters/Scanpix

Täna hommikul olid Aasia börsid valdavalt punases ja languspäeva oodatakse ka Euroopas, kus börsid viimasel paaril päeval korralikult tõusid. Jaapani Nikkei indeks langes 2%, Hang Sengi indeks 1,7%, Shanghai börs oli 1,5% miinuses. Langust trotsis vaid India Sensexi indeks, mis oli hommikul õhkõrnas plussis. MSCI Aasia ja Vaikse ookeani indeks, mis katab kogu regiooni oli samuti enam kui protsendiga miinuses.

Põhjusena näevad Reutersi analüütikud Hiina aeglustuvat majanduskasvu: suuriik on juba mitmendat nädalat järjest teatanud majandusnäitajatest, mis analüütikute ootusele alla jäid. Novembri tööstustoodang kasvas kõige aeglasemini alates 2003. aastast – analüütikud lootsid, et kasvunumbriks tuleb 5,9%, kuid tegelikkuses jäi see 5,4% juurde. Novembri jaemüügiks loodeti 8,8% kasvu, tegelikkus jäi 8,1% juurde. Samal ajal langeb ka tarbijate kindlustunne. Languse taga nähakse kaubandussõda USAga, mis rõhub iseäranis autode ja elektroonika müüki. Nii teatas Hiina kolmandas kvartalis 10 aasta nõrgeimast majanduskasvust.