Euroopa rõivamüüjate kasv pidurdub

ASOSe internetikaubamaja veebis. Foto: Scanpix

Täna langes Suurbritannia rõivaste veebikaubamaja ASOSe aktsia 38% peale seda, kui firma vähendas käesoleva majandusaasta kasumi- ja käibeprognoosi. Teine suur langeja oli rootslaste kaubandushiid H&M, mille aktsia kukkus täna ligi 9%, kui firma teatas oodatust nõrgemast novembri müüginumbritest.

ASOS kärpis oma 2019. aasta augustis lõppeva majandusaasta käibekasvu 15% peale, kui varem oli firma prognoosinud 20-25%-list käibekasvu. ASOS kärpis ka ärikasumi marginaali prognoosi 4% pealt 2% peale, vahendab Reuters. Eelmisel, 2018. aasta augustis lõppenud majandusaastal näitas ASOS 26%-list käibekasvu.

„Kuigi septembri ja oktoobri müük oli laias laastus meie ootustele vastav, siis november, mis on meie jaoks väga oluline kuu nii müügi, kui ka rahavoomarginaali osas, jäi ootustele oluliselt alla,“ andis ASOS pressiteate vahendusel teada.

ASOSe aktsia langes uudise peale 37,6% 2614 pennini ehk viimase nelja aasta madalaimale tasemele. Briti Debenhamsi kaubamaja aktsia langes 7,1% ning Marks & Spencer 4,6%. Saksa internetikaubamaja Zalando aktsia langes uudise peale 11,6% ning USA Overstock.com aktsia langes 14% miinusesse. Maailma suurim internetipood Amazon.com suutis suuremat langust vältida, nii et aktsia oli paar tundi peale turu avanemist 1,3% miinuses.

„Asi on enamas kui lihtsalt Brexitis,“ ütles ASOSe tegevjuht Nick Beighton ajakirjanikele. „Tegemist on ka tarbijate kindlustunde vähenemisega ning siin on mitmes aspektis head majanduslikud põhjendused taga,“ ütles Beighton. ASOS tõi välja, et kasumiprognoosi langetamise taga on ka prognoositust suuremad allahindlused ja muud turundustegevused.

Täna teatas maksete vahendaja Visa, et Briti tarbijate kulutused langesid novembris enim alates eelmise aasta juulist ning teine uuring näitas, et Suurbritannia majapidamiste kindlustunne oma rahalise seisu osas langes detsembris viimase kuue kuu madalaimale tasemele.

Analüütikute arvates pärsib rõivamüüjate tulemusi lisaks tarbijate madalamale kindlustundele, Suurbritannia Euroopa Liidust lahkumisega seonduvale ebakindlusele, kasvavatele tööjõukuludele ning ärikinnisvara maksudele veel ebatavaliselt soe november.

Rootsi rõivamüüja H&M teatas täna novembris lõppenud kvartali aastaseks käibekasvuks 6% (mõõdetuna Rootsi kroonides), mis jäi napilt alla analüütikute mediaanootusele. Ootustele allajäämise ning ASOSe uudisest tulnud negatiivsuse tõttu langes H&M-i aktsia Stockholmi börsil täna 8,5% 142,80 kroonini.