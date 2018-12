Venemaale investeerijad edestasid enamust

Kui enamik aktsiafondide tootlusi jääb lõppeval aastal miinusesse ja osa fonde on jõudnud karuturule, siis ainsana suudavad väikest plussi näidata ning raha säilitada need, kes on oma vara Venemaale paigutanud.

Positiivse poole pealt saab välja tuua SEB ja Swedbanki Venemaa fondid, mille tootlused 2018. aasta detsembri kespaiga seisuga on vastavalt 2,59 ja 0,7 protsenti. Swedbanki Venemaa fondi vara on investeeritud Robur Ryssland aktsiafondi ning alates aasta algusest panustab seal tootlusesse Tatnefti eelisaktsia, mille hind on euro vääringus tõusnud üle 35 protsendi. Lisaks on head tootlust näidanud Lukoil, mille turuväärtus on kerkinud pea 38 protsenti.