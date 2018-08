Euroopa parimad fondid tulevad Skandinaaviast

Äripäev 15. august 2018, 13:38

Spotify logo New Yorgi börsi fassaadil. Rootsi aktsiafond on üks väheseid Euroopas, mis suutis tänavu USA aktsiate tõmbele vastu panna. https://www.aripaev.ee/storyimage/ea/20180815/BORS/180819834/AR/0/AR-180819834.jpg

Bloomberg reastas tänavu edukad olnud Euroopa fondid ja leidis, et kõige paremini on esinenud need fondid, mis on jäänud puutumata raha põgenemisest USA aktsiatesse ning mis on olnud kaitstud euro liikumise vastu.

Kõige paremini esines võrdluse alla võetud enam kui miljardi dollari suuruse mahuga fondidest Swedbank Robur NY Teknik, mis on tänavu kasvanud 17,7%. Fond keskendub Rootsi väikese ja keskmise suurusega tehnoloogiaettevõtetele. Tänavu tuleb fondi kasv eelkõige väikeste jaeinvestorite panusest. Bloombergi andmetel on heade tulemuste taga stabiilne majanduskasv regioonis ja kohalike ettevõtete võrdlemisi madal võlatase, mis teeb need investoritele atraktiivseks. Samal ajal pageb raha Euroopa aktsiatest: kui veel aasta kahe esimese kuuga liikus Lääne-Euroopa aktsiatesse 15 miljardit dollarit, siis alates märtsist on Lääne-Euroopa aktsiafondidest järjekindlalt põgenenud enam kui 55 miljardit dollarit, tendents näib jätkuvat.