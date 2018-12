Foxconn hakkab Apple'i tipptelefone tootma Indias

Apple iPhone X telefon. Foto: Scanpix/REUTERS/Lucas Jackson

Esimest korda hakkab Taiwani päritolu Foxconn tootma Apple’i tipptasemel telefone Indias, vahendab asjaga kursis olevatele allikatele viidates Reuters.

Allikas viitas Reutersile, et Foxconn hakkab tootma just iPhone’i X-seeria mudeleid, mis on Apple’i tipptaseme telefonid. Sellega viib Foxconn telefonide tootmise Indias uuele kõrgemale tasemele.

India Tamil Nadu osariigi tööstusminister ütles Reutersile, et Foxconn plaanib investeerida tehase laiendamisse 25 miljardit ruupiat (356 miljonit dollarit). 2019. aastal valmis saav tehase laiendus loob 25 000 töökohta. Foxconn toodab samas tehases telefone juba Hiina Xiaomi telefonimargile.

Varasemalt on Apple’i jaoks Indias toodetud madalama kategooria telefone, iPhone SE ja 6S mudeleid, Wistroni tehases Bengalurus.