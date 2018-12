Apple'i aktsia tõusis ligi viie aasta kiireimas tempos

Apple’i aktsia hind tõusis eile ligi viie aasta kiireimas tempos, millele aitas kaasa aktsiaturgude üldine taastumine, vahendab MarketWatch.

Apple lisas eile Dow Jonesi indeksile üle 70 punkti. Foto: EPA

Apple'i aktsia kallines päevaga kokku 7,04%, mis on suurim päevane tõus alates 2014. aasta 24. aprillist, selgub Dow Jones Market Data andmetest. Sellega lisas Apple Dow Jonesi indeksile eile juurde veidi rohkem kui 70 punkti. Dow Jones kerkis eile 1086 punkti võrra – kunagi varem pole indeks ühe päevaga üle 1000 punkti tõusnud.

Tõsi, Apple'i aktsia on siiski jätkuvalt langustrendis. 2018. aastal on see odavnenud 7,1% ja oktoobris saavutatud tippudest on aktsia taandunud 32,3%. Eelmisel kuul kaotas ettevõte ka maailma kõige väärtuslikuma börsifirma tiitli Microsoftile.

Eilse sulgumishinna järgi ulatus Apple'i turuväärtus 745,8 miljardi dollarini, selgub FactSeti andmetest. Microsofti turuväärtus on samal ajal 772,1 miljardit dollarit.

Neile järgnevad 725,8 miljardiga Google'i emafirma Alphabet ja 719,2 miljardiga Amazon, mille aktsia kallines eile ligi 10%.