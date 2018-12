Aktsiaturge tabas 9 aasta suurim kannapööre

Detsembris pole ükski aktsiaturgude ralli olnud turvaline ja jätkusuutlik. Eile toimus aga kannapööre, vahendab Bloomberg.

Aktsiaturud on viimastel päevadel meeletult palju kõikunud. Foto: EPA

Standard & Poor’s 500 indeks tegi tagasi 2,8% suuruse kukkumise ning lõpetas päeva 0,9% tõusuga. See on esimene kord alates 2010. aasta maist, mil indeks on niivõrd järsult päeva jooksul suunda muutnud, selgub Bloombergi kogutud andmetest.