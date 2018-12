Bezos võitis, Zuckerberg kaotas

Jeff Bezose vara väärtus on aastaga kasvanud. Foto: AFP/Scanpix

Tänavu on börsidel olnud äärmiselt muutlik ning see on raputanud ka maailma rikkamate inimeste rahakotti.

Nii selgub Forbesi avaldatud rikaste edetabelist, et Microsofti asutaja Bill Gates ning ettevõtet juhtinud Steve Ballmer kasvatasid oma varandust kahepeale kokku enam kui kuue miljardi dollari võrra. Põhjuseks mõistagi Microsofti aktsia hinna tõus.