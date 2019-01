Põhjalik ülevaade: parimad aktsiaostuideed

Tuntud Ameerika Ühendriikide investeerimispank Goldman Sachs koostab ja haldab juba päris pikalt parimate aktsiaostuideede nimekirja. Hiljutises raportis võttis investeerimispank vaatluse alla parimad Euroopa aktsiaturgudelt pärinevad investeerimisideed.

Investeerimispank näeb head tõusupotentsiaali luksusbrände (nende hulka kuulub ka Gucci) koondaval ettevõttel Kering. Foto: Reuters/Scanpix

Goldman Sachsi parimate aktsiaostuideede nimekiri on inglise keeles tuntud kui conviction buy list. Sellesse nimekirja koondab pank oma aktsiaanalüütikute arvates parimat aktsia hinna tõusupotentsiaali omavad ettevõtted. Nimekirja koostamise alus on tavaliselt igale aktsiale analüütikute määratud sihthind. Mida suurem on erinevus sihthinna ja hetke turuhinna vahel, seda suurem on tõusupotentsiaal. Lisaks sellele hindavad panga aktsiaanalüütikud ka selle sihthinna saavutamise tõenäosust.