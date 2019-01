Nafta hind tõusis USA-Hiina leppimise lootuses

Pekingi kaubanduskõnelustelt saabuvad positiivsed sõnumid aitasid toornaftal püsida juba kaheksandat päeva tõusurajal, vahendab Reuters.

Brenti toornafta futuurid tõusid kolmapäevase kauplemise käigus ligi 3%, ületades 60 dollari piiri. USA musta kulla segu, WTI hind kerkis samuti 3% ja liikus 51 dollarini barreli kohta.

Pärast detsembrikuist tugevat langusperioodi on nafta hind asunud taas järjepidevalt taastuma, toetudes eelkõige möödunud aasta lõpus alanud OPECi ja selle liitlaste tootmiskärbetele. Kolmapäeval andsid tõusule aga hoogu ka USA-Hiina kaubanduskõnelustelt tulnud signaalid, mille kohaselt on pooled teinud edusamme USA toidu- ja energeetikatoodete müüki ja Hiina turubarjääre puudutavates küsimustes. Lõppenud aastal süvendas maailma kahe suurima majanduse vaheline tariifitüli ka naftakauplejate muret, sest see kujutab ohtu rahvusvahelisele majanduskasvule.

Teisalt ei tasu kauplejatel olla ka liialt optimistlik: Briti maaklerfirma PVM Oil analüütiku Stephen Brennocki hinnangul on ostjad panustanud suurelt USA-Hiina tüli lahenemisele, seega võib kõneluste ebaõnnestumine tuua kaasa täpselt vastupidise meeleolu. "Tasuks ka märkida, et globaalse majanduse seis muutub üha tumedamaks," lisas Brennock.