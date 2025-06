Ajaloolane Juri Felštinski leiab, et Donald Trumpi saabumine Valgesse Majja on NATO praktiliselt hävitanud. See paneb Eestit veelgi enam huvituma sellest, et Venemaa Ukrainat ei vallutaks, sest vastasel juhul peab Felštinski Venemaa sissetungi Balti riikidesse vältimatuks.