Tagasi PRO 01.06.25, 08:13 Analüüs: supersuundumuste tundmine aitab äris sihte seada Ettevõtluses on oluline leida oma (eestlaslik?) koht globaalsetes väärtusahelates, tunnetades ja tundes megatrende, kirjutavad Tartu Ülikooli Pärnu kolledži ettevõtlusosakonna lektorid Taavi Tamberg ja Arvi Kuura Äripäeva essees.

Taavi Tamberg, Arvi Kuura

Foto: Erakogu

“We know you, they know me / Extrasensory, synchronicity / A star fall, a phone call / It joins all, synchronicity” (The Police)

Meie viimase aja sotsiaalmajanduslikus narratiivis kõlab kõige enam teema, kuidas riik surub kätt aina sügavamale ettevõtjate taskusse ja lisab samal ajal halduskoormust, kuid puhub ometi üles ka majanduskasvu lootust. See on tõstatanud ettevõtluse ja projektijuhtimise kontekstis vajaduse vaadata otsa megatrendidele ehk supersuundumustele.

Ettevõtlus võeti fookusse eelkõige kui mis ehk majanduskasvu kasvulava. Seal laval luuakse uusi ettevõtteid või organisatsioone eesmärgiga viia ellu oma äriidee ja rahuldada seejuures seotud poolte huve. Ettevõtluses pidevalt toimuv ellujäämismäng on nii majanduse arenemise kui majanduskasvu tagatis.

Projektijuhtimine võeti fookusesse aga eelkõige kui kuidas ehk teadmiste, oskuste ja metoodiliste võtete kasutamise viis tegevuste ja ressursside juhtimisel projekti ja selle huvipoolte eesmärkide saavutamiseks. See on saanud enamaks kui tavapäraseks tegutsemisviisiks majanduses ja ettevõtluses – tegelikult on välja kujunemas lausa projektimajandus.

Nähtus, kus projektijuhtimine ei ole enam üksik lisandväärtust pakkuv tegevus, vaid tavapärane majandamine, ongi kooslus erinevatest projektidest. Ettevõteteski võtab aina rohkem maad projektipõhise organisatsiooni struktuur.

Supersuundumused Megatrendid on meie sõnavaras, algselt John Naisbitti „Megatrends: Ten New Directions Transforming Our Lives" (1982) kasutatuna, tänaseks oma koha leidnud, kuid kas me anname aru, mis on nende olemus? Maakeeli, supersuundumused on individuaalsetes, sotsiaalsetes ja tehnoloogilistes struktuurides pikaajalised (vähemalt kümmekond aastat) globaalse mastaabiga muutused, millel on eeldatavasti oluline, kui mitte lausa radikaalne mõju tulevikus. Megatrendidel on võim kujundada ettevõtlust, muuta tootmist ja teenuseid ning kaotada seniseid ja tekitada täiesti uusi majandusharusid. Ettevõtja jaoks on megatrend mitte niivõrd oma koduturu tuleviku nn ilmateade, vaid suurema ehk laiema ja pikema vaate kliimaennustus. Ilma üle kurdavad pahatihti kõik – ka ettevõtjad – aga harvem kuuleb endale tunnistamist, et praegustes kliimatingimustes ongi tänane ilm kahjuks normaalne ja seda ennustati meile juba vähemalt 10, kui mitte 20 aastat tagasi.