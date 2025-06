Raadiohommikus: müstiline vaidlus, ärikinnisvara, Eesti militaaridu

Firmal on mitu omanikku ja teiste seas on üks firma omank ka poliitikust filmimees Ilmar Raag.

Teatripiletite kiire müük on saavuatanud lausa meemi-staatuse. Tegelikult on meil veel üritusi, kuhu naljalt ilma kiirete näppudeta ei pääse. Näiteks suve alguse traditsiooniks on kujunenud ettevõtetel osaleda jooksul Tipust Topini. Sel aastal sai kuuldavasti osalejate arv täis lausa 17 sekundiga. Räägime ettevõtete meeskondade spordiarmastusest Tipust Topini korraldaja Sten-Eric Uiboga ning mõne osalejagagi.

Hommikuprogrammi veab saatejuht Linda Eensaar, uudistetoimetaja on Ireene Kilusk.

9.50-10.00 “Obskuurne majandus”. Eetrisse läheb viimane "Obskuurne majandus" ja see tuli teha pidulikult kakane. Leiame saates, et maailma koledamaks värviks osutus rohekaspruun kakavärv. Mis siis sellest? Selle värvi abil vähendati Austraalias märkimisväärselt sigarettide suitsetamist. Kuidas, kuulete juba saatest. Saatejuht on Linda Eensaar.

11.00-12.00 “Kuum tool”. Juunikuu esimeses saates on külas Juunikuu esimeses saates on külas Ragnar Klavan , üks Eesti Jalgpalli Liidu presidendikandidaatidest. President valitakse 19. juunil, mis tähendab, et otsustavate hetkedeni on jäänud vaid loetud nädalad. Uurime Klavanilt, kuidas ta plaanib oma võiduvõimalusi suurendada, kui keeruline on häälte kogumine ning mida arvab ta Aivar Pohlaku juhtimisstiilist.

Saadet juhib Joonas-Hendrik Mägi.

12.00-13.00 “Sisuturundussari: PwC juhtimistase”. Saates räägime osalusoptsioonidest, mida ettevõtted annavad oma töötajatele. Külas on advokaadibüroo PwC Legal Service advkoaat Taavi Kõiv. Saadet juhib Juuli Nemvalts.