Iduinvestor kritiseerib kosmeetikatootja rahakaasamist

Raha kaasava Vestige Verdanti juht Roone Roost tahab kasvatada ettevõtte osaku väärtuse praeguselt 200 eurolt viie aasta pärast 2800 euroni. Samas on ettevõte pälvinud ka kriitikat. Foto: Andras Kralla

Eesti kosmeetikaettevõte Vestige Verdant on rahakaasamise keskkonnas Fundwise investoritelt praeguseks kokku kogunud üle 148 000 euro. Iduinvestor Madis Müür on aga ettevõtte esitatud väited kahtluse alla seadnud.

"Start-up'id panevadki küllaltki optimistlikke prognoose. Ega keegi ei eeldagi, et need täide lähevad. Aga täiesti valetada ja üle panna, nagu meelega Vestige Verdantil dividendi-asjaga läks, sellist asja ei ole ühegi ettevõtte puhul juhtunud. See on kas teadlik valetamine või teadlik algajatele hämamine," ütles Müür.