Volkswagen ja Ford panevad leivad ühte kappi

Volkswagen ja Ford Motor hakkavad koostööd tegema, mille eesmärk on arendada isesõitvate autode tehnoloogiat ja elektriautosid, vahendab Reuters.

Ford ja VW teevad partnerluse üksikasjad avalikuks Detroiti autonäitusel, ütles Volkswageni tegevjuht Herbert Diess esmaspäeval ajakirjanikele. Ettevõtted on viimastel kuudel arutanud koostöövõimaluste üle. Varem on teatatud, et mingit ettevõtete ühinemist ega aktsiate jagamist ei tule.

Ühine pressikonverents toimub Eesti aja järgi kell 14.30 – seal antakse ülevaade koostööst.

Fordi ja Volkswageni koostöö iseloomustab autosektori rasket olukorda, kus ollakse sunnitud kulusid kärpima ja samal ajal uusi tehnoloogiaid arendama. Viimasel ajal on sisepõlemismootoriga autodele kehtestatud karmimad reeglid ning nende täitmiseks on samuti vaja täiendavaid kulutusi teha.

Autoturud jahenevad

Samal ajal on maailma kaks suurimat autoturgu – Hiina ja USA – jahenema hakanud. Volkswageni ja Fordi koostöö ulatust pole veel paika pandud, aga peamiselt on see seotud isesõitvate autode tehnoloogia ja elektriautodega. Anonüümseks jäänud allikate sõnul tahavad autotootjad oma finantsid nende valdkondade arendamiseks ühte kappi panna. Volkswagen investeeriks vastavatesse Fordi äridesse ning vastutasuks saab Volkswagen litsentse.

Mõlema ettevõtte juhid on ka varem rääkinud, et tihedam liit võimaldaks kulusid kokku hoida. Volkswageni ametnikud on avatult rääkinud sellest, kuidas nad võiksid oma autosid ehitada Fordi tehastes. Ford on rääkinud aga Volkswageni elektriautode platvormi kasutamisest.

Ford teatas eelmisel nädalal, et kärbib tuhandeid töökohti ning lõpetab kahjumlike autode tootmise ära. Lisaks sellele plaanitakse Euroopa äri restruktureerimise käigus mitu tehast kinni panna.