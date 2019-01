Inglise nael. Foto: EPA Jaga lugu:

Brexiti hääletuse läbikukkumine pani naela kallinema

Vaatamata sellele, et Brexiti plaani hääletus Briti parlamendis läbi kukkus, on nael täna tugevnenud, vahendab CNN Money.

Briti peaministri Theresa May tehtud kokkulepe Euroopa Liiduga parlamendi toetust ei saanud – vastu hääletas 432 saadikut ning poolt vaid 202 saadikut. Taoline suur kaotus tuli turgude jaoks üllatusena.

Nael, mis kauples teisipäeva hommikul 1,27 dollari tasemest madalamal, suutis pärast hääletust saadud kaotuse tasa teha ning tõusis 1,287 dollarile. Mõned analüütikud nägid seda ette ning ütlesid, et kaotus paneb naela kallinema, sest see suurendab tõenäosust, et Brexit lükatakse edasi.

Nüüd on parlamendi käes Brexiti üle tunduvalt suurem võim. Capital Economics teatas, et seadusandjad võivad nüüd Brexitit kuni alternatiivide leidmiseni edasi lükata.

„See tulemus vähendab tõenäosust, et Suurbritannia lahkub Euroopa Liidust leppeta,“ ütles Capital Economicsi Suurbritannia ökonomist Paul Dales.