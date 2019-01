Šiaulių bankase aktsia alghind oksjonil 16% turuhinnast soodsam

Oksjon Šiaulių panga aktsiatele saab tänasega läbi. Foto: Verslo Žinios

Täna saab viimast päeva osta Šiaulių bankas AB aktsiaid oksjonil, mis on kestnud kuu aega. Šiauliai linn müüb oksjoni käigus 2 080 901 aktsiat (SAB1L).

Minimaalne müüdavate aktsiate arv on 25 000 ja aktsia alghind 0,35 eurot. Lõpphind on kõigile sama ja selgub täna kell 15.45. Aktsia kaupleb praegu börsil 0,42 euro tasemel, mis on oksjoni alghinnast tunduvalt kõrgem. Šiaulių bankase aktsia on viimase aasta jooksul langenud 15%.