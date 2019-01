Shiller: langustrendi jätkumise risk on suur

Robert Shilleri arvates juhivad turge emotsioonid, mitte fundamentaalnäitajad. Foto: Reuters

USA aktsiaturud on eelmise aasta lõpus toimunud kukkumise järel mõnevõrra taastunud, aga märkimisväärse langustrendi risk on jätkuvalt suur, ütles Nobeli majanduspreemia laureaat Robert Shiller.

“Ma ei ole oma prognoosimisoskustes väga enesekindel, aga 2019. aastaks on karuturu risk olemas,” ütles Shiller. “Ma vaatlen riske narratiivide lõikes. Ja karuturu narratiiv on viimasel ajal tugevnenud.”

“Tundub, et aktsiaturgudel võiks toimuda deflatsioon, sest seda pole kaua olnud. Me oleme näinud ka märke sellest, et reaalset deflatsiooni pole me veel näinud,” ütles ta Davosis toimuval maailma majandusfoorumil.

Shiller, kes võitis 2013. aastal aktsiahindade ja ebaefektiivsete turgude teemal tehtud töö eest Nobeli preemia, ütles, et tema turu fundamentaalsetele aspektidele nii palju tähelepanu ei pööra ning on rohkem huvitatud psühholoogiast. Just seda peab ta silmas ka narratiivide all.

Ökonomist on varem öelnud, et 1920.–1921. aastate depressioon, 30ndate suur depressioon ning 2007.–2009. aastate finantskriisid tulenesidki suuresti narratiividest.

“Fundamentaalide asjus on mul ökonomistidega kana kitkuda. Ma arvan, et uudised ja sündmused juhivad turge rohkem kui fundamentaalnäitajad,” nentis ta.

“Ma arvan, et narratiivid, mis on varasemalt olnud, võivad tagasi tulla. 2018. aasta alguses oli narratiiv. Ja jaanuaris ning veebruaris oli meil 10protsendiline korrektsioon. Septembri ja jõulude vahel toimus S&P 500 indeksi langus, mis ulatus 19,8 protsendini,” rääkis ta.

“Ma arvan, et need asjad on inimestel meeles. Inimestele, kes on varasemalt näinud neid olukordi ostusignaalina, võib langus läbi olla. Aga võib-olla langeb turg edasi,” ütles Shiller.