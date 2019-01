Fondijuhid oskavad osta, aga mitte müüa

Seda, et erainvestorid on investeerimisel altid käituma hetkeemotsioonide järgi, on uuritud pikalt ja põhjalikult. Leitud on arvukalt käitumuslikke mustreid, mis kõik suuremal või vähemal määral mõjutavad negatiivselt erainvestorite teenitavat tootlust.

Börs. Foto: EVERETT KENNEDY BROWN Jaga lugu:

Vähem on sarnaseid investeerimiskäitumuslikke uurimusi tehtud professionaalsete varahaldurite hulgas. Hiljuti avaldatud akadeemiline uurimus „Selling Fast and Buying Slow: Heurstics and Trading Performance of Institutional Investors“ teeb aga just seda. Sellest põhjalikust teadustööst selgub nii mõnigi huvitav tõsiasi.