Tehisintellekt asendab enim töökohti Trumpi toetavates osariikides

Majanduspinged, mis soodustasid Donald Trumpi saamist presidendiks, võivad jätkuda hoolimata jõupingutustest muuta ülemaailmne kaubanduspoliitika USA tootjatele kasulikumaks, kuna automatiseerimise tõttu kaob enim töökohti just Donald Trumpi toetavates osariikides, kirjutab Reuters.

Robot-teenindaja pakub juua. Foto: APF /Scanpix

Brookings Institute'i teadlased toovad uuringus välja, et piirkondades, kus on rohkem töötlevat tööstust ja madalama palgaga töötajaid, võib töötajate asendamine robotitega muuta ala asustust hajusamaks. Selliseid töökohti on Ameerika Ühendriikides kõige rohkem Indiana, Kentucky, Lõuna-Dakota, Nevada, Alabama, Arkansase, Wisconsini, Iowa ja Ohio osariigis. Kõige valusamate tagajärgedega on automatiseerimine kolmes viimases osariigis, kus edasise automatiseerimise tõttu on ohus ligi 27 protsenti töökohtadest. Need osariigid toetasid viimastel valimistel vabariiklasest Trumpi saamist presidendiks. Demokraate toetavates rannikupiirkonna osariikides, nagu New York ja Maryland, on töökohtadest ohus umbes viiendik.