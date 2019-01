Kulla hind tõusis seitsme kuu tippu

Kulla hind on viimasel ajal poliitilise ebastabiilsuse ja turgude languse tõttu kallinenud. Foto: EPA

Kulla hind tõusis enam kui seitsme kuu kõrgeima tasemeni, sest investorid muretsevad kaubandussõja pärast, vahendab Reuters.

Nimelt teatas USA justiitsministeerium, et on esitanud Hiina tehnoloogiafirmale Huaweile kuriteosüüdistuse. Kulla hind on täna tõusnud 0,2 protsenti, 1306,4 dollarini untsist, mis on kõrgeim tase alates 2018. aasta 14. juunist.

“Investorid on väga ettevaatlikud, sest USA-Hiina kaubanduskõneluste ja Brexiti tõttu on palju ebakindlust. Huawei on vaidluse keskmes, mis tekitab kaubanduskõnelustele väga palju taustamüra,” ütles CMC Marketsi turgude analüütik Margaret Yang.

“Kõik see muudab turgude suuna prognoosimise investorite jaoks keerulisemaks. Raha liigub turvalisematesse varadesse, nagu kuld,” lisas Yang.

Kullale on tuge pakkunud ka dollari kukkumine kahe nädala madalaima tasemeni. Täna algab ka Föderaalreservi kaks päeva kestev kohtumine, kus oodatakse, et keskpank jätab intressimäärad muutmata.