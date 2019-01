Ühisrahastuse juht peab haput laenu kelmuseks

Esimesed ühisrahastusega tegelevate platvormide laenud on jõudnud pankrotimenetlusse. Kuidas asjad nii kaugele jõudsid, selles lähevad portaali ning võlgnike seisukohad kardinaalselt lahku.

Ühisrahastusplatvormil Crowdestate on juhi Loit Linnupõllu sõnul praegu suuremad probleemid kolme objektiga, millesse on oma raha pannud kokku 1251 investorit. Kõige tulisem on olukord CT Kapital OÜ projektiga, kus on teadmata 450 000 euro ning 502 investori saatus.