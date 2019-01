Alibaba käive kasvas kolme aasta nõrgimas tempos

Hiina e-kaubanduse gigandi Alibaba müügitulu jäi aasta tähtsaimal ostlemisperioodil alla analüütikute koondprognoosile, kuid grupi kasum oli sellegipoolest oodatust suurem, vahendab Reuters.

Suuruselt teise turuväärtusega Hiina börsifirma Alibaba teenis eelmise aasta viimase kolme kuu jooksul 117,28 miljardit jüaani (15,26 miljardit eurot) tulu, ületades mullust 83 miljardi jüaani taset, ent jäädes alla analüütikute ennustatud 118,9 miljardile.

Aasta viimane kvartal on Hiina e-poodide jaoks äärmiselt tähtis, sest novembris leiab aset ülimenukas kaubanduskampaania "Singles' Day", mille käigus teenitavad tulud on kõrgemad kui USA nn küberesmaspäeva ja musta reede ostupühade kogukäive. Hoolimata Alibaba rekordilisest tulemusest "Singles' Day" ajal jäi ürituse kasvutempo ja ettevõtte tulu tõus aga alla varasemate aastate tasemele, andes märku Hiina majanduse jahtumisest ja rahvusvahelistest kaubanduspingetest, mis on vähendanud kohalike tarbijate ostuhimu. Teisalt suutis Alibaba mullu kulusid vähendada, üllatades turge varasemast 33% kõrgema, 30,96 miljardi jüaanise kasumiga.

Möödunud nädalal leidis Alibaba nõukogu aseesimees Joe Tsai, et kaubandussõja mõju pärast muretsetakse liiga palju. Tema hinnangul on Hiina tarbijate kindlustunne siiski väga kõrgel tasemel ning tarbimine kasvab veel 5-10 aastat.