Boeing purustas analüütikute ootused

Boeingu lennuk. Foto: EPA

Lennukitootja Boeing teatas oma kvartalitulemused, mille järel hakkas aktsia kiiresti kallinema, sest tulemused olid oodatust tunduvalt paremad, vahendab CNBC.

Ettevõtte neljanda kvartali kasum aktsia kohta oli 5,48 dollarit, analüütikute ootusi ületati 0,91 dollari võrra, selgub Refinitivi korraldatud küsitlusest. Käive oli samuti hea – 28,3 miljardit dollarit, mida oli miljardi võrra enam, kui prognoositi.

2018. aastal teeniti kokku 101,1 miljardit dollarit käivet, varem pole 100 miljardi piiri ületatud. Ettevõte 2019. aasta prognoosid olid samuti head. Lennukitootja ootab, et terve aasta kasum saab olema 19,9–20,1 dollarit aktsia kohta. Wall Street ootas prognoosiks 18,31 dollarit.

Boeingu aktsia kallines täna New Yorgi börsi eelturul üle 6 protsendi, 387 dollarini.

USA-Hiina kaubandussõda on viimasel ajal Boeingu aktsiat negatiivselt mõjutanud. Tõsi küll, jaanuaris on taastumine olnud küllaltki tugev ning peaaegu kõik novembri ja detsembri kaotused on tasa tehtud.