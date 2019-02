Amazoni käibe kasv aeglustus järsult

Kaubandushiiu Amazoni kasum on üle ootuste suur, aga käibe kasv on raugenud ja see juba investoreid ei rõõmusta.

Amazon teatas neljapäeval, et ettevõtte eelmise aasta neljanda kvartali tulud kasvasid aasta varasemaga võrreldes 20 protsenti, mis oli nõrgim kasv alates 2015. aasta algusest. Selle aasta esimeseks kvartaliks prognoosib ettevõte oodatust veelgi väiksemat käivet – analüütikute hinnangulise 60 miljardi asemel 56 miljardit dollarit, kirjutas Bloomberg.