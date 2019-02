Rodeo. Foto: Shutterstock Jaga pilti:

Morgan Stanley: aeg on pulli seljast maha tulla

Morgan Stanley aktsiate peastrateegi Mike Wilsoni arvates on turgude ajastamine tähtis ning ta soovitas investoritel aktsiaturgudelt väljuda, vaatamata sellele, et tõusupotentsiaali veel on, vahendab MarketWatch.

Wilson kasutas rodeo metafoori ja kirjutas selle nädala esmaspäeval investoritele, et aeg on “pulli sadulast” maha ronida, sest 2018. aasta lõpus alanud aktsiaturgude tõus tundub vägagi ebakindlatel alustel toimuvat.