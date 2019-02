Suhtlusteenus Slack liigub börsile

Foto: Reuters/Scanpix Jaga pilti:

USA ärisuhtlustarkvara Slacki tootja andis esmaspäeval teada, et esitas USA börsijärelevalvele taotluse aktsiate esmapakkumise läbiviimiseks.

Esmapakkumise läbiviijaks on palgatud finantskontsern Goldman Sachsi, kuid kuu aja eest meedia levinud kuulduste kohaselt on Slack otsustanud otsenoteerimise kasuks, vältides seega harilikku kulukat IPO-kava. Tehnoloogiafirma eeskujuks on Rootsi muusikateenus Spotify, mis pakkus aktsiaid investoritele sel moel mullu suvel. Erinevalt Spotify'st siseneb Slack New Yorgi börsile aga tunduvalt volatiilsemal ajal, mil börsidel tekitavad närvilisust Hiina ja Euroopa majanduse jahtumine ning USA-Hiina kaubanduspinged.

Reutersi mõne kuu taguses artiklis tsiteeritud allikate sõnul loodab Slack kaasata börsilt 10 miljardit dollarit. Senise 11 rahastusvooru jooksul on firma saanud 36 investorilt umbes 1,2 miljardit dollarit. Varasemate nvestorite hulka kuuluvad näiteks Jaapani konglomeraat SoftBank, USA finantskontsern T.Rowe Price jt.

Slack on 2013. aastal müügile jõudnud tiimidele ja ettevõtetele suunatud suhtlustarkvara, mille konkurendid on näiteks Microsft Teams ja Google'i Hangouts Chat.

Hoolimata USA valitsusseisaku põhjustatud ajutisest IPO-mõõnast tõotab USA aktsiaturgudel tänavu tulla muljetavaldav esmapakkumiste aasta - börsile kavatsevad saabuda ka sõiduvahendusteenus Uber, selle rivaal Lyft ning majutuskohtade vahendaja Airbnb.