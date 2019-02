Viking Line koondab

Tallinki konkurent Viking Line teatas, et alustab koondamiseks läbirääkimisi, koondamised puudutavad ka Eestit, kirjutab Helsingin Sanomat.

Kõne all on kõige enam 25 töökohta. Viking Line põhjendab koondamise vajalikkust muu hulgas veebimüügi kasvuga.

Läbirääkimise all on kõik maismaa töökohad Soomes, Ahvenamaal, Rootsis, Eestis ja Saksamaal, kus on ametis kokku 635 inimest. Laevu läbirääkimised ei puuduta.

Ettevõte tahab teatud maismaategevusi ümber korraldada seoses veebi kaubanduse kasvu, korraldusprotsesside automatiseerimise ja digitaliseerimisega.

Veeb on praegu Viking Line’i kõige olulisem müügikanal, sealtkaudu ostetakse 70 protsenti piletitest.