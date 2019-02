Reisifirma TUI kärpis sooja suve tõttu kasumiprognoosi, aktsia kukub

TUI boks Stuttgarti reisimessil 2017. aastal. Foto: EPA/DANIEL KOPATSCH Jaga pilti:

Reisioperaator TUI kärpis käesoleva rahandusaasta kasumiprognoosi ning ka järgmise aasta prognoosi, mis viis aktsia hinna täna ligi 20% allapoole.

Euroopa suurim reisikorraldaja TUI, mille peakontor asub Saksamaal, teatas täna, et ei saavuta käesoleval (30. septembril 2019) ja järgmisel rahandusaastal oodatud kasumi kasvu ning uue prognoosi kohaselt jääb kohandatud ärikasum eelmise rahandusaasta tasemele, milleks oli 1,18 miljardit eurot. Varem oli TUI teavitanud, et ootab kolmeaastase perioodi jooksul kuni 2020. aastani keskmiselt 10% suurust ärikasumi kasvu aastas.

TUI teatas, et käesolevaks suvehooajaks on broneeritud 34% reisidest, mis on laias laastus samal tasemel eelmise aasta sama ajaga, kuid kasumimarginaalid on eelmisest aastast väiksemad. See tuleneb sektorit mõjutavatest negatiivsetest aspektidest, millest räägiti juba 2018. aasta tulemuste esitamisel detsembris.

TUI toob välja, et negatiivne mõju ettevõtte majandustulemustele on tulenenud 2018. aasta erakordselt soojast ilmast, mis põhjustas tavapärasega võrreldes hilisemat reiside broneerimist ning madalamaid kasumimarginaale reiside ja lennuliinide äris. Lisaks on nõudlus pöördunud Lääne-Vahemerest Ida-Vahemere suunas, mis on põhjustanud palju täitmata kohti näiteks Kanaari saarte reisidel, mis on omakorda kasumimarginaali allapoole toonud. Lisaks on mõjutanud negatiivselt Briti naela nõrgenemine, mis on toonud Ühendkuningriigi klientidele müüdavate reiside kasumimarginaali allapoole. TUI käibest tuleb 31% Suurbritanniast.

Samal ajal kinnitas TUI aktsionäride üldkoosoleku tehtavat ettepanekut maksta eelmise aasta kasumi pealt dividendi 0,72 eurot aktsia kohta.

TUI aktsia on täna kukkunud üle 18% 11 euro juurde. TUI turuväärtus, mis veel eelmise aasta aprillis oli 10,2 miljardit, on pärast rekordilise kasumiga aastat kukkunud 6,5 miljardi euro juurde.

TUI 2019. majandusaasta esimese kvartali majandustulemused avalikustatakse 12. veebruaril.