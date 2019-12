IDC: iPhone'ide müük Hiinas vähenes viiendiku võrra

Apple'i kauplus Pekingis Foto: EPA

Uuringufirma IDC andmetel vähenesid Apple'i nutitelefonide müüginumbrid Hiinas 20%, sellal kui kohalik konkurent torkas silma pea veerandise tõusuga, vahendab Reuters.

Rahvusvahelise turu-uuringute firma International Data Corporation (IDC) värsked numbrid ei tule Wall Streetile kindlasti üllatusena – Apple'i tegevjuht Tim Cook andis börsidele kasumihoiatuse juba jaanuari alguses, tuues põhjuseks just Hiina segmendi kesisema tulemuse –, kuid uued andmed annavad sellegipoolest klaarima ülevaate Ränioru hiiu olukorrast Aasia suurimal turul. IDC statistika on oluline ka seepärast, et mullu lõpetas Apple iPhone'ide müügitulemuste üksikasjaliku avalikustamise kvartaliaruannetes.

Esmaspäeval avaldatud andmed annavad märku, et kahaneva nõudluse tingimustes on hakanud suurenema rahvavabariigi enda suurtegijate osakaal. Huawei müüs mullu viimases kvartalis 23,3% enam nutitelefone kui aasta varem ning viis Apple'i turuosa seeläbi 2017. aasta 12,9 protsendilt 11,5 protsendile. Aruande hinnangul oli languse põhjuseks Apple'i võimetus viia nutitehnoloogias läbi uuendusi, mis õigustaks uusimate iPhone'ide hulga kõrgemaid hindu.

Veebruari hakul tõi Hongkongi uuringufirma Counterpoint välja, et Apple on sattunud raskustesse ka teisel mõjukal Aasia turul – Indias. Neljandas kvartalis müüdi iPhone'e Indias 25% vähem kui aasta varem ning kogu aasta vaates kerkis tulemus vaid 1,7 miljoni ühikuni. 2017. aastal oli arv 3,2 miljonit.

Apple'i aktsia alustas uut nädalat kerge langusega, vajudes umbes 0,3% madalamale.