Britid on Brexiti-jamast tüdinud ja tahavad teemat vahetada

Neli nädalat pärast ajaloo suurimat parlamentaarset lüüasaamist võib Briti peaminister Theresa May leida lõpuks tee Brexiti leppe heakskiitmiseks, kirjutab Bloomberg.

Kas Brexiti-saaga saab varsti läbi? Foto: Zumapress / Scanpix

Isegi kui peaministril ei õnnestu Euroopa Liiduga lahkumislepingu teemal uuesti läbi rääkida, on Briti parlamendiliikmete meeleolu praegu tunduvalt paljulubavam, et lepe võiks Briti alamkojas lõpuks ometi läbi minna. Riigis on poliitikavaatlejate sõnul suur tüdimus ebakindlusest ja soov saada lõpuks üle koera sabast, lüüa leping lukku ja rääkida millestki muust.

Läheb lehmakauplemiseks

May esitatud lepe sai lüüa esimest korda 432 häälega, 202 parlamendi liiget oli poolt. Hääletuse võitmiseks vajab May 320 parlamendiliikme poolthäält, kellest 2 pole hääletusse kaasatud, sest nad loevad hääli. Nii on tal vaja enda poolele võita 116 parlamendiliiget. Kust neid leida? Võimalik plaan võiks olla selline.

Demokraatlik Liit: ca 10 häält

Kõige olulisem on saada poolt hääletama Põhja-Iirimaa demokraadid, kes üldjuhul on toetanud May vähemusvalitsust. Kuigi nad on tugevad läbirääkijad, on märke, et nad soovivad leida Mayga ühisosa. Nad on rääkinud „õiguslikult siduvate muudatuste soovist” May esitatud lahkumislepingusse, mis pole ületamatu probleem. Peaminister peab tulema Brüsselist tagasi millegagi, mis rahuldab neid Iirimaa piiri teemas.

Konservatiivid: ca 75 häält

Rohkem kui kolmandik parteist ehk 118 toorit hääletas May tehingu vastu. Samas vaid vähesed neist on ranged euroskeptikud. Umbes 50 konservatiivi on lojaalsed ja valmis üsna innukalt valitsusega sama joont ajama. Peale nende arvatakse olevat veel vähemalt 25 inimest, keda saab veenda, et kui demokraadid on õnnelikud, siis peaks ka nemad lepingut toetama. Kuid kõikide tooride toetust May ei saa. Kümme on üldse vastu mis tahes Brexitile, samuti euroskepsismile. Üks valitsuse minister ennustas eraviisilises vestluses, et vastuseisjate arv väheneb 35ni.

Tööpartei: ca 40 häält

Jaanuaris sai May Tööparteilt vaid kolm häält. Kuid mitmes Brexiti-teemalises hääletusseerias kaks nädalat hiljem toetas juba 14 partei liiget valitsust ja kaheksa jäi erapooletuks. Vahepeal on partei liidrilt Jeremy Corbynilt tulnud lepitavaid signaale – kohtumised Mayga ja nõustumine koostööd tegema. Tegelikult ei soovi Corbyn Brexiti leppe poolt hääletada – see ärritaks liiga palju Tööpartei aktiviste. Ja seda ei soovi ka May, sest Corbyniga punti löömine võib tekitada tooride poolelt veelgi suurema mässu. Aga sobiks selline asi, et need partei liikmed, kes ise leppe poolt on, oleksid vabad ka selle poolt hääletama.