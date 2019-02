LHV tõi välja Baltic Horizon Fondi uue hinnasihi

G4S peakontor Tallinnas kuulub Baltic Horizon Fondi portfelli. Foto: Baltic Horizon

LHV Panga analüüsimeeskond avaldas täna Baltic Horizon Fondi õiglase väärtuse hinnavahemiku, mis on praegusest turuhinnast kõrgem.

Uus õiglase väärtuse hinnavahemik Baltic Horizon Fondile (BHF) on 1,45 - 1,56 eurot keskpunktiga 1,51 eurot ning soovitus on “osta”. Täna sulgus BHF-i aktsia 1,318 euro peal, tõustes päevaga 1% võrra.

LHV analüütikud toovad välja, et arvestades Vilniuse kontorihoone Duetto II ostukavatsust, mis peaks tehinguni jõudma märtsi lõpuks, suureneb BHF-i kinnisvaraportfell 261,8 miljoni euroni.

BHF-i praeguse portfelli renditav netopind on ligikaudu 113 000 ruutmeetrit ning selle vakantsuse määr on 2,2%.

LHV analüütikud toovad välja, et fondi laenu tagatise suhtarv (LTV) oli 2018. aasta 30. septembri seisuga 53,3%. LHV analüütikud prognoosivad eelseisvaks perioodiks LTV suhet 52-57%, mis on mõnevõrra kõrgem, kui BHF-i eesmärgiks võetud 50%, kuid siiski mõistlik, võrreldes BHF-iga võrreldavate kinnisvarafondidega, mille puhul on LTV vahemikus 39% kuni 64%.

LHV analüütikud hindavad, et BHF suudab pikaajalist väljamaksemäära netorahavoost hoida aastatel 2019-2022 80% juures, mis teeks hinnanguliseks tootluseks 6,7 kuni 7,8 protsenti.