Börs: Nasdaq tõusis kaheksandat päeva järjest

New Yorgi börs. Foto: EPA Jaga pilti:

USA aktsiaturud tõusid ka täna ning Nasdaq kallines juba kaheksandat päeva järjest, vahendab MarketWatch.

Turule andsid hoogu täna avaldatud Föderaalreservi minutid, millest selgus, et keskpanga komitee liikmed ei ole intresside tõstmise osas ühel meelel.

Dow Jonesi indeks tõusis 0,24 protsenti, 25 954 punktini. Standard & Poor’s 500 indeks lisas 0,2 protsenti ja lõpetas päeva 2784 punktil. Nasdaq Composite lisas 0,03 protsenti, 7489 punktini. Nasdaq tõusis juba kaheksandat kauplemispäeva järjest, mis viimati juhtus eelmise aasta augustis.

Föderaalreservi avatud turu komitee kohtumise protokollist selgub, et keskpanga ametnikud ei olnud jaanuarikuisel kohtumisel ühel meelel. Osad arvasid, et intresse on vaja tõsta vaid inflatsiooni kiirenemisel. Teistele piisas ka sellest, kui majanduskasv saab olema ootuspärane.

Turud võtsid seda suuresti signaalina, et intressimäärade tõstmisel ollakse pigem tagasihoidlikud. Aktsiatel aitas see tõusta.

Nafta hinnad tõusid täna enam kui 1 protsendi, kuld kallines samuti ja unts maksis päeva lõpuks 1338 dollarit.