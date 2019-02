Maerski prognoosid kehvad, aktsia langes järsult

Maailma suurim laevandusfirma Moller-Maersk prognoosib selleks aastaks oodatust väiksemat kasumit, sest kaubandussõda muudab maailmamajanduse väljavaate kehvemaks, vahendab Bloomberg.

Maersk seisab silmitsi kaubanduse aeglustumisega. Foto: EPA

Maerski teatas, et ettevõtte kulumieelseks kasumiks (EBITDA) tuleb tänavu umbes 4 miljardit dollarit. Bloombergi küsitletud analüütikud ootasid prognoosiks 4,77 miljardit dollarit. Aktsia reageeris 13protsendilise langusega – tegemist on halvima päevaga alates 2016. aasta juunist.

Ettevõtte tegevjuht Soren Skou ütles intervjuus Bloombergile, et USA-Hiina kaubanduskõnelused lähevad hästi, aga fookus võib peagi minna Euroopale. Maerski ookeanide üksuse nõudlus kasvab tänavu vaid 1-3 protsenti, lisas ta.

“Maersk ja teised konteinerite vedajad on silmitsi tõsise väljakutsega, mis on seotud nõudlusega. Arvame, et kaubandus hakkab 2019. aastal märkimisväärselt aeglustuma ning varude kogumise faas on läbi saamas,” ütles Bloomberg Intelligence’i analüütik Rahul Kapoor Singapuris.

Investeerimisfirma Fearnley Securitiesi analüütikud kirjutasid, et Maerskiga on seotud palju ebakindlust ning “nõrgad prognoosid” olid oodatust lausa 20 protsenti madalamad. “Suure ebakindluse tõttu on meie hinnangul Maerski riski ja tulu suhe kehv.”