Rootsi finantsinspektsioon: olukord on väga tõsine

Swedbanki kahtlustatakse rahapesus. Foto: Reuters

Rootsi finantsinspektsioon teatas täna, et meedias Swedbanki vastu esitatud süüdistused on “väga tõsised” ning asja hakkab uurima ka järelevalve, vahendab Reuters

“Need paljastused on väga tõsised ning arvestame nendega oma praeguses ja tuleviku järelevalvetöös,” ütles finantsinspektsiooni direktor Erik Thedeen. “Me arutame lähitulevikus asja ka kolme Balti riigi järelevalveametnikega.”

Eile kirjutasid Rootsi rahvusringhäälingu SVT uurivad ajakirjanikud, et läbi Swedbanki kontode Balti riikides on kokku läbi liikunud 5,8 miljardit dollarit kahtlast raha. Sellest 26 miljonit on seotud Venemaa maksupettustega, mille avastas Sergei Magnitski.

Viie kuu jooksul analüüsisid SVT ajakirjanikud suurt hulka salajasi dokumente, kust leiti kahtlasi rahaliikumisi Danske Banki ja Swedbanki vahel aastatel 2007–2015. Analüüsist tuli välja 50 Swedbanki klienti, kellel on rahapesukahtlus. Bloomberg kirjutas, et 50 kliendi rahaliikumised kannavad selget rahapesukahtluse märki ja nende kaudu liikus raha 4,3 miljardi dollari ulatuses.