Euroopa aktsiate kiire tõus võib peagi lõppeda

Kauplejad Frankfurdi börsil. Foto: EPA

Analüütikud hoiatavad, et Euroopa aktsiaturgude kiire tõus võib peagi läbi saada, vahendab Bloomberg.

Stoxx Europe 600 indeks on tänavu tõusnud juba 12 protsenti, 370 punktini. Bloombergi läbi viidud küsitlusest selgub, et analüütikud prognoosivad keskmiselt indeksi langust 4,5 protsendi võrra, 353 punktini. Euro Stoxx 50 indeks, kuhu on koondatud euroala suurimad ettevõtted, peaks praeguselt tasemelt langema 0,9 protsenti, selgub küsitlusest.