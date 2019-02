Goldman: maailmamajandus on põhjast juba läbi käinud

Goldman Sachs on maailmamajanduse tuleviku suhtes üpris optimistlik. Foto: Reuters/Scanpix

Goldman Sachsi peaökonomist Jan Hatzius tuli välja optimistliku prognoosiga, öeldes, et maailmamajanduse jaoks võib kehvem aeg juba möödas olla.

Kuigi majanduse kasv on jätkuvalt tagasihoidlik, näitab Goldmani nii-öelda aktiivsusindikaator, et veebruaris on olnud kasv suurem kui detsembris ja jaanuaris, mille tulemust allapoole korrigeeriti.

Hatzius ning Sven Jari Stehn kirjutasid eile avaldatud memos, et optimismi on tunda. Samas teatas Goldman, et alanud aasta maailmamajanduse kasvuks prognoosivad nad endiselt 3,5%.

Goldman on teada andnud, et kui USA ja Hiina puhul on näha olukorra paranemist, siis suurtest piirkondadest on nukraim seis just Euroopas. Pank tõi välja, et Itaalias on majandus langemas, Saksamaa on majanduslanguse äärel ning ülejäänutest enamiku puhul hakkab silma üksnes trendilähedane kasv.

Juba on jõudnud Goldman muuta ka oma ennustust, millal tõstab Euroopa Keskpank intressimäärasid, liigutades alanud aasta lõppu jäänud tähtaja järgmise aasta keskpaika.