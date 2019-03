Masendavast krahhist võimsa juubelini

Kui veel kümme aastat tagasi vaevlesid nii USA majandus kui ka aktsiaturud languse küüsis ning töötute arv kasvas hüppeliselt, siis sellele järgnenud pulliturg tähistab peagi oma kümnendat juubelit.

New Yorgi börs Foto: EPA

Märtsis 2009 oli USA majandus keset langust, kadus 650 000 töökohta ning suuremad börsiindeksid Dow Jones ja S&P 500 olid oma 2007. aastal saavutatud tippudest kukkunud rohkem kui poole madalamale.

Järgnenud kümnel aastal on investorid saanud aga nautida stabiilset majanduskasvu ning korporatsioonid üha suuremat kasumi kasvu. Eelmainitud suuremad börsiindeksid on kasvanud enam kui kolm korda, kirjutab CNN.

Õhus ohu märke

Ühtlasi tähendab kümneaastane kasv seda, et indeksid on tõusnud liiga kõrgele ning aktsiad on muutunud kalliks. Seetõttu ennustavad analüütikud, et kasv turgudel hakkab sel aastal aeglustuma, seda peamiselt korporatiivmaksude soodustuse pakutud efekti hajumise tõttu.

Samuti mõjutavad maailma Itaalia ja Saksamaa majanduse nõrkus, Brexit ning Hiina aeglustuv majanduskasv.

Nimetatud negatiivsed trendid võivad CNNi andmetel negatiivselt mõjutada eelkõige selliseid suurekorporatsioone nagu Apple, Caterpillar, Coca-Cola ning Procter & Gamble.

Ohu märke on tõenäoliselt hakanud nägema ka Föderaalreserv, kes on viidanud sellele, et intressimäärasid ei pruugita sel aastal samas tempos tõsta.

Tugev tööturg

Samas näitas eelmise kuu USA tööraport, et hoolimata valitsuse ajutisest tööseisuakust püsib üldine tööturg tugev. USA majandusse tekkis juurde 304 000 uut töökohta, mis tähendab, et kasv kestab juba 100. kuud järjest.

See kergitas nii Dow Jonesi kui S&P 500 indeksit veelgi, eelmisel kuul vastavalt 3,7 ja 3 protsenti.

Uut tööraportit on oodata järgmise nädala reedel.