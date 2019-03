Lõhe odavate ja kallite aktsiate vahel on 70 aasta suurim

Kaupleja New Yorgi börsil Foto: EPA

Uuringufirma AB Bernsteini andmetel pakuvad börsid praegu head võimalust väärtusinvestoritele, kuna odavate ja kallite aktsiate hinnavahe on paisunud 70 aasta suurimaks, vahendab Bloomberg.

AB Bernsteini analüütiku Ingo Fraser-Jenkinsi hinnangul on hinnatasemete erinevused jõudnud nii Ühendriikides kui mujal maailmas erakordselt kõrgele, sellal kui turu meeleolu on oma põhja ehk juba leidnud. Sellises turuseisus saadab edu sageli just väärtusaktsiaid ehk taolisi ettevõtteid, mille fundamentaalnäitajad on tugevamad kui nende turuhinnast aimata võiks ning mis pakuvad investoritele seetõttu ohtralt kasvupotentsiaali koos suhteliselt madala volatiilsusega. "Väärtusinvesteerimine toimib tihti keskmisest paremini siis, kui kasumiprognoose on järsult vähendatud, eriti kui kõige rängematest langetustest on möödunud 6-12 kuud," tõdes Fraser-Jenkins.

Bernsteini andmete kohaselt on väärtusaktsiad selle aasta alguse toibumisrallist täielikult eemale jäänud, langedes jaanuari hakust saadik 1,04%. S&P 500 on samal ajal kerkinud umbes 11%.

Teisalt tasuks investoritel arvestada ka Šveitsi suurpanga Credit Suisse'i analüütikute teisipäeval avaldatud ülevaatega, milles leiti, et paljude madalalt hinnastatud sektorite - nt autotootjate ja kommunaalteenuste - puhul võib olla tegemist nn väärtuslõksuga, kuna neid valdkondi vaevavad vastutrendid nagu turueelistuste muutumine ja uued tehnoloogiad.