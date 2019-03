Dividendiaktsiad on veetlevaks muutunud

Finantsnõustaja Mick Heymani arvates on praegu hea hinnatasemega dividendiaktsia Johnson & Johnson. Foto: Reuters

Dividendiaktsiad on viimasel ajal muutunud tunduvalt atraktiivsemaks. Kaitsvad strateegiad on veetlevad, sest majanduses, turgudel ja poliitikas on ebakindlad ajad, kirjutab Wall Street Journal.

“Me ostame praegu palju rohkem dividendiaktsiaid,” ütles investeerimisfirma Lenox Wealth Advisorsi investeeringute juht David Carter. “Me püüame võimalusi leida maailmas, kus majanduskasv on aeglane ja poliitiline ebakindlus püsib.” Dividendimaksete kogumine kvaliteetsetest ettevõtetest on tema sõnul hea viis, kuidas seda teha. Paljud teised investorid nõustuvad.