Kas teenida saab ka riskivabalt?

Teadupärast on investeerimine seotud riskide võtmisega. Kuigi finantsriskidest räägitakse enamasti üldises võtmes, viidates nendele kui ebasoovitud sündmustele, on riske erinevaid: hinnarisk, intressimäärarisk, krediidirisk, likviidsusrisk, valuutarisk jpt. Sõltuvalt investeeringust võib mõni risk olla aktuaalsem kui teine – nt otseselt kinnisvarasse investeerides on likviidsusrisk suurem kui börsil kaubeldava kinnisvarafondi kaudu. Ning muidugi ei seondu finantsriskid ainult nende negatiivsete külgede ilmutamisega, sest muidu ei tegeleks ükski ratsionaalne isik investeerimisega. Üldine reegel on, et mida suuremar tulusust investor otsib, seda suuremaid riske peab ta enda peale võtma.