Apple on murdmas teleturule

2 miljardit on Apple kulutanud juba meelelahutusmaailmast sisu saamiseks Foto: Reuters/Scanpix

Tehnoloogiahiid Apple kutsus meediaväljaanded märtsi lõpus oma Cupertino peakontorisse, eeldatavasti on oodata uudiseid tele- ja videoteenuste pakkumiste kohta.

Reutersi allikate sõnul on kuumaksuga teleteenuseid oodata juba aprillis. Kutses ei ütle Apple muud, kui et "show algab."

Varasemalt on Apple andnud mõista, et tegeleb mingite videoteenuste ettevalmistamisega, kontsern on Hollywoodis kulutanud 2 miljardit dollarit sisutootmisele ning staaridega lepingute sõlmimisele.

Teleteenus peaks konkurentsi pakkuma Netflixile ja Amazoni Prime Videole. Samuti võiks selle käive midagi pakkuda telefonimüügi nõrgenevate tulemuste tasakaalustamiseks.