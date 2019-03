Volkswagen plaanib elektriautode turuletoomisega töökohti vähendada

Volkswagen Groupi tegevjuht Herbert Diess esinemas Volkswageni peakorteris Wolfsburgis 12. märtsil 2019. aastal. Foto: EPA-EFE/JENS SCHLUETER

Saksa autotootja Volkswagen teatas täna, et seoses elektriautode suuremahulise turuletoomisega plaanib firma hakata lähiaastatel töökohti kärpima.

Volkswagen teatas, et plaanib 2028. aastaks turule tuua ligikaudu 70 uut elektriauto mudelit, vahendab Reuters.

Volkswageni juhtkond kommenteeris täna juba varem avaldatud 2018. aasta majandustulemusi. Analüütikute jaoks on peamiseks murekohaks kasumimarginaali vähenemine, sest firma ei ole suutnud nende arvates piisavalt kiiresti kulusid vähendada.

Evercore ISI analüütik ütles, et “hoolimata retoorikast oli 2018. aastal ajalooliselt väga hea võimalus kõrget fikseeritud kulude baasi vähendada,” viidates 2015. aastal lahvatanud diiselmootorite heitgaaside näitajate võltsimise skandaalile ja selle järelmõjudele.

Volkswagen Grupi kõige müüdavama kaubamärgi, Volkswageni, kasumimarginaal langes 2018. aastal 3,8% peale 2017. aasta 4,2% pealt.

Volkswagen Grupi juht Herbert Diess ütles, et 2018. aastal ei olnud võimalik ametiühingutega kokkulepet saavutada, et Volkswagen brändi kasumlikkust tõsta.

“Tööjõukulu on meie jaoks suur murekoht. See on üks osa praegu ametiühinguga peetavast vaidlusest. Meie plaan oli tootlikkust tõsta ning kulusid vähendada, kuid see ei tulnud 2018. aastal välja,” ütles Diess analüütikutele.

Volkswagen plaanib 2020. aastal turule tuua ID-nimelise elektriauto, mis on osa plaanist valmistada 2028. aastaks 22 miljonit elektriautot.

“Reaalsus on see, et elektriauto ehitamine nõuab 30% väiksemat panust, kui sisepõlemismootoriga auto ehitamine,” ütles Diess. “See tähendab, et meil on vaja töökohti kärpida.”

Volkswagen Grupi ärikasum ehk kasum enne intresse ja makse oli 2018. aastal 13,9 miljardit eurot, näidates aastaga 0,8% suurust kasvu. Firma turuväärtus börsil on 74,6 miljardit eurot.

Volkswagen Grupi aktsia langes täna Saksa börsil 1,6% 144,31 euroni.