Volkswagen avaldas 2018. aasta autode müüginumbrid

epa07243062 (FILE) - Volkswageni Grupi autod ootavad laeva peale laadimist Saksamaal Emdeni sadamas 2018. aasta märtsis. Foto: EPA-EFE/DAVID HECKER Jaga lugu:

Volkswagen Grupp andis täna teada, et firma 2018. aasta autode tarned kasvasid 0,9% rekordilise 10,83 miljoni sõidukini, vahendab Reuters. Sellega võisteldakse maailma esitootja tiitli pärast Renault-Nissani-Mitsubishi liiduga.

Volskwageni konkurendid Toyota Motor ja Renault-Nissan-Mitsubishi konglomeraat ei ole veel välja andnud 2018. aasta tarnete numbreid, kuid 2017. aastal müüs Prantsuse-Jaapani allianss 10,6 miljonit sõidukit ning 2018. aasta esimesel poolel 5,54 miljonit sõidukit.

Detsembris ütles Toyota, et esialgse hinnangu kohaselt müüb firma 2018. aastal 10,55 miljonit sõidukit.

„Kui me eeldame, et VW Grupi teatatud 10,8 miljoni suurune müüginumber saab kinnitatud, siis on see piisav, et asetada Volkswagen Grupp esimesele kohale,“ ütles LMC Automotive analüütik David Oakley Reutersile. Oakley sõnul oleks see viies järjestikune aasta, kui Volkswagen Grupp on esimesel kohal.

Volkswagen Grupi näitajad hõlmavad endas ka kerg- ja raskeveokeid. Kui arvestada ainult sõiduautosid, siis tuleks müüginumbriks 10,1 miljonit.

„Kui me vaataksime vaid sõiduautosid, siis oleks pilt sisuliselt sarnane. Volkswagen Grupp oleks ikka teistest ees, kuigi seda juba suurema osakaaluga, kuna Volkswagen on väiksemas sõltuvuses kergetest kommertssõidukitest, kui teised kaks,“ lisas Oakley.

LMC Automotive’i andmete kohaselt olid 2018. aastal Volkswagen Grupi sõidukite müügist vaid umbes 4% kerged kommertssõidukid, võrreldes 12%-ga Renault-Nissani-Mitsubishi puhul ning 15%-ga Toyota Motori puhul.

Volkswagen Grupp teatas, et 2018. aastal müüdi Volkswageni margi autosid 6,24 miljonit tükki, Audit müüdi 1,81 miljonit sõidukit ning Porschet müüdi 256 000 sõidukit.

See teeb Audist suuruselt kolmanda tippklassi automargi Mercedes-Benzi ja BMW järele, mis müüsid eelmisel aastal vastavalt 2,31 miljonit ja 2,13 miljonit sõiduautot.

Volkswagen Grupp andis veel teada, et detsembri sõidukite müük langes aastaga 8,4%, sh Hiina müük langes 12,5%, Euroopas langes müük 5,6% ning USA-s 3,4%.

2019. aasta osas nähakse, et Hiinas on nõudlus stabiilne, kuigi esimene kvartal on selles osas keeruline.