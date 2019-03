Börs: tõusunädal jätkus

New Yorgi börs Foto: Reuters/Scanpix

USA aktsiaindeksid liikusid tervishoiu- ja energeetikasektori abil kolmapäeval ülespoole, tõusis ka negatiivsete uudiste käes vaevlev Boeing.

Dow Jonesi tööstuskeskmine kerkis 0,58%, 25 703 punktini. Nasdaq Composite tõusis 0,69%, 7643 punkti tasemeni. S&P 500 suurenes samuti 0,69% ja lõpetas 2811 punktil.

Värsketest majandusnäitajatest köitis turgude tähelepanu USA tootjahinnaindeks, mis kerkis veebruaris 0,1% - prognoositud oli 0,2% tõusu. Kasv oli suuresti tingitud aga kütuse kallinemisest, kuna tootjahindade baasinflatsioon (millest on eraldatud volatiilsed kaubad nagu toit ja energia) kahanes samal perioodil 0,1%. Tagasihoidlikum inflatsioon on hea uudis aktsiaturgudele, sest see lubab Föderaalreservil jätkata oma jaanuaris alanud malbemat rahapoliitikat.

Nädala keskpaiga edukaim sektor oli tervishoid, mille indeks suurenes 1,1%. Valdkonna esindajatest kerkisid näiteks dialüüsravi pakkuja DaVita (+4,42%), biomeditsiinifirma Nektar Therapeutics (+4%), ravikindlustaja WellCare (+3,58%) ja apteegigrupp CVS Health Corp (+3,13%). Laias laastus pole tegemist mitte julge tõusuga vaid sektori taastumisega pärast veebruari lõpu järsku langust.

Tihedalt tervishoiu kannul tuli energeetika, mille indeks kasvas nafta kallinemise mõjul 1,09%.

USA lennukitootja Boeing oli kolmapäeval paljude riikide kehtestatud keelu tõttu taas surve all. Kontserni kahjustas esmalt Kanada transpordiministri teade, et riik keelab Boeing 737 Max 8 ja Max 9 seeria lennukite liikumise oma õhuruumis, kuna ilmnenud oli uus informatsioon, mis tõi välja sarnasused sama mudeliga juhtunud traagiliste õnnetuste vahel Etioopias ja Indoneesias. Mõni tund hiljem võttis samasuguse otsuse vastu ka Valge Maja, viies Boeingu väärtpaberi hinna põgusalt 3% madalamale, 363 dollari juurde.

Päeva lõpetas Boeing sellele vaatamata eelmisest 0,46% kõrgemal, 377,14 dollaril. Vaatlejate hinnangul annab 737 Max seeria lennukite kasutamise peatamine kontsernile võimaluse masinaid põhjalikult uurida ning tulevasi potentsiaalseid katastroofe ära hoida. Möödunud nädala lõpu tasemega võrreldes on Boeing odavnenud pea 10%.