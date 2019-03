Kaks lööki kukutavad Facebooki aktsiat

Facebooki teist päeva vältavad tehnilised probleemid ning andmemüügiga seotud juurdlus langetasid eelturul sotsiaalmeediaplatvormi aktsiat.

Sotsiaalmeedia äpid Foto: Zumapress/Scanpix

Eile oli maas mitu Facebooki rakendust ning kasutajate kaebuste hulk ulatus tuhandetesse, kuid nende kasutajate hulk, kes rakendustele ligi ei pääsenud, küündis miljonitesse. Tänase päeva jooksul on Facebook järk-järgult teenust parandanud ning kaebusi on vähemaks jäänud, kirjutas Reuters. Ennekõike puudutavad tõrked Facebooki Messengeri, Instagrami ja Whatsappi. Tegu on ühe laiaulatuslikuma tõrkega Facebooki ajaloos.